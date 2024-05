Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Yencheon 2024: i risultati della prima giornata

Scattata a Yecheon in Corea del Sud la seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. Nella prima giornata di gare sono scesi in campo i compound con le 72 frecce di ranking round che hanno determinato i tabelloni degli scontri individuali, a squadre a mixed team. Nella seconda giornata di gare le squadre del compound inizieranno le eliminatori (fino al bronzo) e poi toccherà agli arcieri dell’olimpico iniziare la propria corsa con le frecce di ranking round.

I RISULTATI – Nella gara maschile è il danese Mathias Fullerton a prendersi il primo posto con 717 punti, uno in più della coppia Schloesser (NED) e Sullivan (USA). Per l’Italia il migliore risulta essere Elia Fregnan, diciassettesimo con 708 punti, trentatreesima posizione per Michea Godano con 702 e quarantatreesima per Marco Bruno con 695. Gli azzurri partiranno tutti dal primo turno dove affronteranno il messicano Mendez Ortiz, l’australiano Wildman e l’israeliano Yamrom. Nella gara a squadre l’Italia inizierà dall’ottavo posto con 2105 punti in una classifica che ha visto gli Usa chiudere al primo posto (2139) davanti alla Turchia (2134) e alla Corea del Sud (2128). Per gli azzurri al primo turno sarà sfida contro l’Olanda.

Nella competizione femminile sono le padrone di casa a fare la voce grossa piazzando al primo posto Han Seungyeon (711) e al terzo Oh Yoohyun (710), in mezzo si assesta l’arciera del Lussemburgo Shkolna con 710 punti. Per l’Italia con 701 punti Elisa Roner è diciassettesima, con 688 Marcella Tonioli è trentunesima e con 683 Francesca Aloisi è trentaseiesima. Roner è già al secondo turno degli scontri individuali, mentre al primo Aloisi sfiderà la tailandese Maneesombatkul e Tonioli se la vedrà con l’arciera di Singapore Loh. Nella gara a squadre Corea del Sud davanti a tutti con 2126 punti, tredici in più dell’India mentre al terzo posto ci sono gli Stati Uniti con 2103, le azzurre si arrampicano fino alla settima posizione con 2073 e ai quarti di finale sfideranno l’India.

Nel mixed team Godano e Roner sfideranno la Francia agli ottavi di finale dopo il settimo posto in qualifica con 1409 punti.