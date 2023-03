Tiro a volo: Pittini vince nello skeet maschile a Larnaca

Erik Pittini ha concluso in testa alla classifica la prova di skeet maschile nella tappa di Larnaca, valevole per la Coppa del Mondo di tiro a volo. Per l’azzurrro una grande prova sia nel ranking match, concluso con il punteggio di 29/30, che nella finalissima, dov’è arrivato lo score di 38/40. La migliore italiana nella prova di skeet femminile è stata invece Chiara Di Marziantonio, che ha terminato la sua corsa in semifinale.