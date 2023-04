Tiro a volo, CdM skeet Cairo 2023: due azzurri in top-10 dopo prima giornata di qualificazioni

Prima giornata di qualificazioni per lo skeet a Il Cairo, dove è in programma la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo. 50 piatelli quest’oggi sia per gli uomini che per le donne, che poi domani torneranno protagonisti per concluere le eliminatorie. Nella prova maschile guida con 50/50 un gruppo di sei, tra i quali c’è anche il nostro Erik Pittini. Poco dietro ci sono anche Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli, rispettivamente decimo e undicesimo con 49/50. 48/50 invece il risultato odierno per Andrea Gallardini e Tammaro Cassandro, che si trovano intorno alla trentesima posizione.

Nella gara femminile l’unica a trovare la perfezione è stata la cinese Yiting Jiang. Nessuna delle altre è riuscita a fare meglio di 47/50 e tra queste c’è anche Simona Scocchetti, dodicesima dopo questa prima giornata. 46/50 per Martina Bartolomei, 45 per Martina Maruzzo e Chiara Di Marzantonio. A 44/50 troviamo invece Damiana Paolacci.