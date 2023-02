Tiro a segno, carabina femminile 10m CdM Cairo 2023: oro alla britannica McIntosh, molto indietro le azzurre

Seonaid McIntosh si è aggiudicata la medaglia d’oro nella carabina ad aria compressa da 10 metri nella Coppa del Mondo 2022/2023 di tiro a segno in corso a Il Cairo. La britannica in finale ha sconfitto nettamente la svizzera Nina Christen per 16-8. Le due erano riuscite a qualificarsi per l’atto conclusivo riuscendo a superare di un nulla le indiane Tilottama Sen e Ramita Ramita nella semifinale a sei che di è disputata nel primo pomeriggio. Molto indietro le azzurre, con Martina Ziviani che ha concluso la sua gara di qualificazione al 52esimo posto con un punteggio di 624.6. In quella zona anche Barbara Gambaro 54esima (624.3) e Sofia Benetti 57esima (623.9).

