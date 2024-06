Tennis, Murray conferma l’infortunio: “Deciderò domani, vorrei giocare a Wimbledon un’ultima volta”

Andy Murray non è in perfetta forma fisica in vista di Wimbledon, con un problema alla schiena che ha intaccato anche la funzionalità della gamba destra. In occasione della conferenza stampa prima del torneo, l’inglese ha spiegato la situazione: “Dal Queen’s sono stati dieci giorni molto duri. Ho subito un’operazione alla schiena che non è stata affatto insignificante. Ho cercato di fare tutto il possibile per poter giocare in questo torneo. Non so se sarà sufficiente: mi sono allenato negli ultimi giorni, oggi ho giocato un set ed è stato abbastanza buono, ma non ho ancora la sensazione di essere al 100%, soprattutto nella gamba. Sta migliorando ogni giorno, ma domani giocherò un altro set, domani mattina farò alcuni test e poi vedrò quanto sono lontano da una prospettiva ottimale. Poi probabilmente prenderò una decisione nel pomeriggio“. “Non ho dolori alla schiena, il che è molto positivo. Tuttavia, la natura del problema è che avevo una ciste abbastanza grande che comprimeva e schiacciava i miei nervi, facendomi perdere molto controllo nella gamba destra. Sta migliorando, ma ti senti ancora come se ti svegliassi dopo aver dormito sul tuo braccio. È una sensazione simile, ma dura più a lungo, perché il nervo è stato schiacciato e danneggiato per diversi giorni. Impossibile dire quanto tempo ci vorrà perché torni a essere pienamente operativo: per alcuni ci vogliono mesi, per altri settimane. Quello che è chiaro è che tutto il lavoro che stiamo facendo fa sì che le cose migliorino ogni giorno“.

Murray è cautamente ottimista: “Se continuo a progredire come ho fatto negli ultimi giorni… oggi ho giocato un set contro un grande tennista e mi sono sentito bene, colpendo bene la palla. Spero che ogni giorno che passa la possibilità di poter giocare continui a crescere. È impossibile confermare nulla, perché anche io vorrei andare là fuori e giocare ad un livello di cui sono soddisfatto. Non voglio trovarmi in una situazione come quella dei Queen, non voglio scendere in campo e sentirmi strano, incapace di essere competitivo. Ne ho già parlato con mio fratello, siamo consapevoli della situazione. Non è facile neanche per la mia famiglia, tutte le persone a me vicine vogliono vedermi giocare di nuovo qui, abbiamo superato tutto questo insieme“. Infine: “Vorrei l’opportunità di giocare di nuovo qui. Probabilmente per l’ultima volta. Questo è un posto dove ho vissuto grandi momenti negli ultimi anni. Abbiamo avuto i ritiri di Serena e Roger, Rafa ha parlato apertamente di tutti i suoi problemi… Tutti hanno un’idea di come si vuole finire la propria carriera: la mia idea probabilmente era che ciò accadesse a Wimbledon. Ovviamente ci sono ancora le Olimpiadi, ma mi piacerebbe avere l’opportunità di giocare qui ancora una volta Forse, ora che la fine sta arrivando, sto cercando una conclusione, per voltare pagina, voglio avere un’altra opportunità di giocare sul campo centrale, per sentire quell’adrenalina”.