Tennis, Martina Navratilova ha sconfitto il cancro: “È stata la sfida più ardua”

Martina Navratilova ce l’ha fatta: l’ex tennista ceca, nove volte vincitrice di Wimbledon, ha sconfitto un doppio tumore al seno e alla gola, uscendo dalla malattia annunciata lo scorso gennaio. La 66enne, in un’intervista rilasciata al giornalista Piers Morgan, ha raccontato la nuova vittoria contro il cancro dopo la prima brutta esperienza risalente a 13 anni fa: “Per quanto ne sanno i medici, sono senza cancro”. Quando è arrivata la notizia della malattia, Navratilova ha raccontato di essere stata “in preda al panico totale per tre giorni pensando che avrei potuto non vedere il prossimo Natale. Mi è venuta in mente la lista dei desideri di tutte le cose che volevo fare, so che questo può sembrare davvero superficiale, ma quello che ho pensato in quel momento è stato ‘quale macchina incredibile voglio davvero guidare se mi resta da vivere solo un anno?’”. Riguardo alla terapia degli ultimi mesi, l’ex tennista l’ha definita “la sfida piu’ ardua che abbia mai fatto nella mia vita”.