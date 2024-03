Tennis, Indian Wells 2024: k.o. di Sonego contro Norrie, l’italiano si ferma al secondo turno

Cameron Norrie piega Lorenzo Sonego in due set nel match valido per i trentaduesimi del torneo di Indian Wells. L’americano ottiene il primo set per 6-4, con il secondo si conclude anch’esso 6-4. Termina così l’avventura dell’atleta azzurro sul campo statunitense, senza riuscire a raggiungere il terzo turno del torneo. Norrie invece sfiderà ai sedicesimi il vincitore della partita tra Monfils e Hurkacz.

Nel primo set della partita, Cameron Norrie ha la meglio su Lorenzo Sonego per 6-4. Il britannico trova l’unico break del parziale per 2-1, mentre Sonego colleziona un’unica palla break che però viene annullata. Questa fase di partita si dimostra piuttosto equilibrata, nonostante non manchino gli errori da nessuna delle due parti della rete. L’italiano commette diversi errori nella fase finale, dopo un avvio positivo, un trend che si ripropone anche nel secondo set, anche se solo in un secondo momento. Il parziale numero due si apre con un break di Sonego sul 2-0, seguito nell’immediato tra un contro break di Norrie. L’inglese si porta poi avanti sul 3-2 con un nuovo break, ripetuto anche per il 5-2. Sonego risponde in controbreak, raggiungendo il 5-3 e poi tenendo il servizio per 5-4. Lo sprint finale non basta però per permettere a Sonego di sognare nella vittoria, con Norrie che rompe gli indugi e trova la palla del 6-4, passando così ai sedicesimi, mentre si interrompe al secondo turno il viaggio di Sonego nel torneo.