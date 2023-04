Tennis, Halep sospesa per doping: “Sono vittima di una contaminazioni degli integratori”

Simona Halep, tennista ex numero uno del mondo, sospesa da ottobre dopo essere risultata positiva al roxadustat, ha parlato durante in un’intervista a Tennis Majors. Ecco le sue parole: “Sono vittima di una contaminazione di uno dei suoi integratori alimentari. Gli esperti hanno stabilito che queste tracce erano il risultato di una contaminazione, una contaminazione di uno dei miei integratori alimentari, il che spiega la quantita’ molto piccola che e’ stata rilevata nel mio corpo”.

E ancora: “Non ho mai assunto, in coscienza, alcuna sostanza vietata. Non avrei mai pensato di essere coinvolta in una storia come questa. Sto bene perchè so di essere pulita. Chiedo di essere ascoltata da un tribunale indipendente. Non sto chiedendo un trattamento speciale. Voglio solo essere giudicata: quanto ancora devo aspettare?”.