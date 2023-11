Tennis, Andy Murray si separa ufficialmente da Ivan Lendl

Ai titoli di coda la collaborazione tra Andy Murray e Ivan Lendl, che per la terza volta avevano provato a lavorare insieme, memori dei grandi traguardi ottenuti anni addietro. Il rapporto però non è decollato ed il tennista britannico ha annunciato ufficialmente la separazione, proprio quando si appresta a cominciare un anno importante come quello olimpico. “Ivan è stato al mio fianco nei momenti più importanti della mia carriera e gli sarò sempre grato per tutto quello che mi ha aiutato a raggiungere. È un personaggio unico, dal quale ho imparato tantissimo nel corso degli anni” ha dichiarato l’ex numero uno al mondo, capace di vincere tre slam e un oro olimpico con Lendl nel suo box.