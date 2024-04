Tennis, Alcaraz: “Obiettivo Madrid, ma non ho idee chiare”

Carlos Alcaraz, assente al Masters 1000 di Montecarlo, salterà anche Barcellona. Lo spagnolo spiega alla stampa le motivazioni dietro a questa scelta: “Come tutti sapete non potrò giocare qui a Barcellona, ​​ma volevo venire a spiegarlo qui di persona con parole mie. Questo è un club che amo moltissimo, ho trascorso gran parte della mia vita qui, quindi vorrei raccontarvi la mia situazione attuale. Tutto è iniziato a Montecarlo, nel primo allenamento. Dopo un’ora ho sentito un fastidio abbastanza significativo all’avambraccio, qualcosa che pensavo non sarebbe stato un grosso problema, ma insieme al mio team lo abbiamo trattato nel miglior modo possibile, facendo i test necessari per vedere cosa avevo lì. L’idea era di giocare a Montecarlo, ma non ho potuto perché le scadenze non erano state rispettate. Sono tornato a casa per vedere se con il recupero, la pazienza e i giorni di riposo sarei riuscito ad arrivare a Barcellona nel miglior modo possibile. Sabato mattina ho fatto un test, dal quale sono uscite delle immagini abbastanza positive, qualcosa che mi ha dato speranza di poter disputare questo torneo, ma per noi la prova del nove è stata domenica. È stato il primo giorno in cui ho colpito con il dritto da quel giorno a Montecarlo... e non è stato come ci aspettavamo. Anche in questo caso ho notato la stessa cosa, ogni volta che aumentavo l’intensità sulla destra ho visto che notavo sempre più disagio“. Lo spagnolo continua: “È stata una decisione difficile, questo torneo è molto importante per me, molto speciale, prendere la decisione di non venire è stato molto complicato sia per me che per la mia famiglia, e anche per la mia squadra. Le immagini che abbiamo sono positive, ma la mia sensazione non è corretta, ma questo è quello che c’è in questo momento. Adesso metterò tutta la mia concentrazione sulla ripresa, dato che avrò un po’ più di margine. Il mio obiettivo è andare al Mutua Madrid Open, ma al momento non mi è per niente chiaro. Mi hanno detto alcune scadenze, che ho rispettato bene, ma non ho ancora quelle buone sensazioni. Non voglio avere fretta, non voglio dire che a Madrid sarò al 100%, anche se questa è la mia intenzione. Ci alleneremo, faremo tutto ciò che è in nostro potere per rendere quelle sensazioni migliori e quelle giuste per giocare una partita di tennis al 100%. Spero di potermi divertire con il pubblico del Real e giocare in casa, questo sarebbe molto importante per me. Spero di vedervi tutti lì e di poter godere anche di tutto l’amore per Madrid. Spero che tutto vada per il verso giusto ”.