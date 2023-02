Tabellone qualificazioni Wta Linz 2023: Sara Errani unica azzurra presente

Il tabellone di qualificazioni del Wta 250 di Linz 2023, in programma in Austria dal 6 al 12 febbraio. L’unica tennista azzurra presente è Sara Errani, nona testa di serie, che al primo turno sfiderà la ceca Hindova. Il pass per il main draw appare tuttavia utopico per Sarita, che al turno decisivo potrebbe infatti vedersela contro un’altra ceca, ovvero Marketa Vondruosva. La ceca è precipitata in classifica per via di un infortunio, ma il suo valore non è minimamente rispecchiato dal ranking attuale. Di seguito il tabellone con lo spot di Errani.

PRIMO TURNO

(3) Vondrousova vs Gamiz

Hindova vs (9) Errani