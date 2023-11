Swiatek-Jabeur stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Iga Swiatek affronta Ons Jabeur nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Cancun 2023. Alla polacca basta un set per qualificarsi aritmeticamente alle semifinali, ma ovviamente l’obiettivo sarà la vittoria per chiudere il girone al primo posto e fare un altro passo importante verso la vetta del ranking, occupata attualmente da Aryna Sabalenka. La tunisina invece è chiamata a vincere, possibilmente in due set, ma dovrà guardare attentamente anche l’altra sfida del gruppo, quella tra Gauff e Vondrousova, che potrebbe cambiare gli scenari. A scendere in campo ampiamente favorita sarà Swiatek, avanti 4-2 nei precedenti.

Swiatek e Jabeur scenderanno in campo stasera, venerdì 3 novembre, non prima della mezzanotte italiana. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo in Messico garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.