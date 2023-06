Stefanini-Hsieh oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Su-Wei Hsieh nel turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. La tennista azzurra, accreditata della 18^ testa di serie, è chiamata ad un ultimo sforzo dopo le belle vittorie ai danni di Alves e Hon. Servirà però la partita perfetta contro la veterana Hsieh, precipitata nel ranking dopo un lungo stop ma più pericolosa che mai. La tennista di Taipei ha sconfitto finora le americane Vickery e Day, entrambe in due set, e scenderà in campo con i favori del pronostico.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE FEMMINILE

Stefanini e Hsieh scenderanno in campo oggi, giovedì 29 giugno, come 1° match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 13. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.