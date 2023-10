Sport in tv oggi sabato 28 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 28 ottobre 2023. Serie A in campo con i soliti tre anticipi del sabato, con la Juventus che scenderà in campo in serata contro l’Hellas Verona. Ma il calcio in campo è anche quello di Serie B, Serie C e dei campionati esteri. La Formula 1 va in pista in Messico con le qualifiche, mentre la MotoGP fa tappa in Thailandia dove è in programma anche la sprint race. La settimana tennistica entra nel vivo con le semifinali a Basilea, Vienna e nell’Elite Trophy di Zhuhai. Poi ciclismo, volley e non dimentichiamo la finale del Mondiale di rugby tra Nuova Zelanda e Sudafrica.