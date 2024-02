Sport in tv oggi lunedì 5 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 5 febbraio 2024. Si comincia la mattina presto con i Mondiali di nuoto a Doha, in Qatar. Si prosegue poi con i tornei di tennis (Marsiglia, Dallas, Cordoba, Abu Dhabi e Cluj-Napoca) e con Trento-Virtus Bologna di basket. In serata, infine, spazio al calcio con Serie C e soprattutto il posticipo di Serie A Roma-Cagliari. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.