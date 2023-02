Sport in tv oggi, giovedì 23 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023. Si chiude la settimana di coppe europee per quanto riguarda il calcio, con le quattro italiane impegnate nelle rispettive gare di ritorno dei playoffs di Europa e Conference League. In Slovenia vengono assegnate le prime medaglie ai Mondiali di sci di fondo. Al via anche gli ultimi test dal Bahrain prima del via al Mondiale di Formula 1. Come sempre tanto tennis, con ben cinque tornei del circuito maggiore sparsi per i vari continenti. Di seguito il programma completo.