Spezia-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Nel match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023, lo Spezia ospita tra le mura amiche la Lazio. Reduci da un prestigioso successo contro la Juventus, i biancocelesti non vogliono fermarsi e puntano a continuare la loro corsa Champions. Complice il periodo di forma, la trasferta in Liguria sembra più che abbordabile ma guai a sottovalutare la squadra di Semplici, molto ostica e capace di dare del filo da torcere a Inter (addirittura battendola) e Milan in stagione. La sfida è in programma oggi, venerdì 14 aprile alle 20:45 presso il Picco di La Spezia. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.