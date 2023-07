Spezia, Alvini: “Ci metteremo a lavoro per formare l’anima di questa squadra”

Il neo tecnico dello Spezia, Massimiliano Alvini, ha parlato al termine del primo allenamento della nuova stagione dei liguri. Ecco le sue parole: “L’impatto con questo posto meraviglioso è stato davvero positivo perchè qui ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio; non manca niente, c’è un clima ottimo e qui si può preparare nel migliore dei modi la stagione che ci attende”.

E ancora: “In questo ritiro dobbiamo costruire una squadra, formare l’anima di questo collettivo e i calciatori devono aspettarsi di lavorare sodo e devono mettere in campo la voglia di stare qua, di costruire qualcosa di importante: è da qui che si parte per gettare le basi per il nostro futuro. Il ritiro è importantissimo nella costruzione di una squadra e i calciatori devono affrontarlo nel miglior modo possibile; per me ha un’importanza davvero alta e qui non manca niente per concentrarsi, fare del nostro meglio e dedicarsi alla costruzione della squadra che tutti noi vogliamo”.