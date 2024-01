Slittino, Europei Igls/Innsbruck 2024: Italia di bronzo nel team relay, oro all’Austria

Medaglia di bronzo per l’Italia nel tea, relay di Igls-Innsbruck, valevole per gli Europei e allo stesso tempo come tappa di Coppa del Mondo di slittino 2023/2024. Sul budello artificiale di casa, a imporsi è l’Austria di Egle, Steu/Kindl, Jonas Mueller e Egle/Kipp con il tempo di 2:51.190, sufficiente per tenere dietro la Germania di Taubitz, Wendl/Arlt, Langenhan e Degenhardt/Rosenthal, distanziata di +0.186. Terzo gradino del podio per la squadra azzurra, che ha visto protegoniste Verna Hofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik FIschnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer. Ai piedi del podio invece la Lettonia, comunque abbastanza distante dalla performance azzurra.