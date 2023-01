Skeleton, Mondiali St. Moritz 2023: Kreher medaglia d’oro, Margaglio 14esima

Susanne Kreher è medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di skeleton femminile a St. Moritz. La tedesca ha chiuso con il tempo complessivo di 4:33.57 al termine delle quattro manche laureandosi campionessa del mondo con un solo centesimo di vantaggio dall’olandese Kimberley Bos (+0.01). Medaglia di bronzo, invece, per la canadese Mirela Rahneva, terza con un ritardo di +0.84. In casa Italia la migliore è Valentina Margaglio, che ha chiuso al 14esimo posto a +4.50 dalla vetta. Più indietro Alessia Cipressi, 27esima in 3:32.58.