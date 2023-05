Siviglia-Juventus, Cuadrado: “Scendere in campo con voglia e determinazione del secondo tempo”

L’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha parlato alla vigilia del match di ritorno delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue parole: “Dovremo scendere in campo con la voglia e la determinazione con cui siamo scesi nel secondo tempo. Siamo una grande squadra con grande esperienza, domani per noi è una finale. Trofeo internazionale per coronare il mio percorso qui? Sicuramente. Mi manca, ci sono andato vicino e per noi è una grande possibilita, dopo un anno abbastanza difficle. Dobbiamo scendere in campo con determinazione per farci questo regalo”.

E ancora: “Vincere sarebbe bellissimo. Questa è una partita speciale. Dobbiamo cercare di raggiungere questa finale sperando vada tutto bene. Futuro alla Juve? Sono molto contento alla Juventus. Mi sento ancora con molta forza, ma la cosa più importante è la partita di domani”.