Sinner-Alcaraz/Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz o Taylor Fritz nella semifinale del Masters 1000 di Miami, torneo in programma dal 22 marzo al 2 aprile. La Florida porta bene al tennista azzurro, che dopo la finale di due anni fa torna tra i migliori quattro. Decisivo il successo ai danni di Ruusuvuori, arrivato senza grosse difficoltà ma con una lunga interruzione per pioggia non facile da gestire. Sinner si è dunque qualificato per le semifinali, riuscendo a dar seguito ai bei successi dei giorni precedenti contro Djere, Dimitrov e Rublev. L’asticella ora si alza dato che sulla strada dell’azzurro ci sarà un top 10, anche se visto il livello di tennis che sta esprimendo sono gli avversari che farebbero bene a temere Jannik. A contendere al talento altoatesino l’accesso in finale sarà il vincente del match Alcaraz-Fritz, entrambi affrontati poco tempo fa ad Indian Wells.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Alcaraz/Fritz scenderanno in campo venerdì 31 marzo sullo Stadium, con orario ancora da definire. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match con protagonista il tennista azzurro, offrendo una diretta testuale. Il nostro sito garantirà inoltre ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.