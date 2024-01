Short Track, Bormio: tutto pronto per la due giorni dei Campionati Italiani Assoluti

Lo short track italiano aspetta con ansia il nuovo appuntamento, quello della due giorni dei Campionati Italiani Assoluti. A due settimane dagli ottimi Campionati Europei e in attesa della prossima tappa di Coppa del Mondo prevista per febbraio, gli azzurri scendono sul ghiaccio il 27 e il 28 gennaio a Bormio. Al via sono attesi 47 atleti, 20 per la categoria femminile e 27 per quella maschile. Tra gli assenti, spiccano i nomi di Arianna Fontana, Martina Valcepina, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli. Il via è previsto per le 8.30 di sabato, mentre domenica si rimarrà in pista dalle 8 alle 14.50.