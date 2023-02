Serie C 2022/2023, Girone B: la Reggiana cade in casa dell’Ancona, Cesena a valanga sul Siena

Ko a sorpresa per la Reggiana in casa dell’Ancona nel match valido per la ventiseiesima giornata del Girone B del campionato di Serie C 2022/2023. I padroni di casa infatti si impongono 2-1. A passare in vantaggio era stata proprio la Reggiana, al minuto 8′, con la rete di Hristov. 10 minuti e Melchiorri la pareggia. Alla prima azione del primo tempo poi, ancora Melchiorri, trova il gol che la ribalta. Nel finale, espulso per gli ospiti proprio Hristov per doppia ammonizione. Vittoria schiacciante del Cesena in casa con il Siena. In gol Silvestri, Shpendi, Mustacchio e Raimo nella porta sbagliata: 4-0. Da segnalare l’espulsione per doppio giallo di Meli.

Comoda vittoria casalinga del Pontedera contro l’Alessandria per 2-0. In rete Ianesi e Pretaro. Unica vittoria esterna, quella del Gubbio, sul campo del Rimini. A decidere è la rete di Arena: 0-1. Unico 0-0, quello tra Recanatese e Imolese.