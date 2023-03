Serie A, De Siervo: “Contro pirateria servono leggi come per pedopornografia”

“Con le leggi attuali occorrono 15 giorni, invece, come succede per la pedopornografia, il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora“. Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, parlando delle misure da prendere per contrastare la pirateria nel settore calcistico. “Stiamo attraversando un momento delicato – ha affermato in un’intervista ai microfoni del “Corriere della Sera” -. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori vincoli nella vendita dei diritti tv, con la facoltà di allungare i contratti da tre a cinque anni. Dall’altro stiamo aspettando il provvedimento contro la pirateria, la piaga che depotenzia il nostro calcio. L’attività illegale, gestita secondo le indagini da camorra e mafia, ha causato una perdita di un miliardo in tre anni“.

“Come possiamo – ha concluso De Siervo – convincere le tv a investire oggi sulla serie A se non facciamo vedere prima del bando che operiamo in uno stato di diritto? Senza pirati, potrebbero arrivare nuove piattaforme“.