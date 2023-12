Sci di fondo Ostersund 2023: nella 10km trionfo norvegese, al femminile vince Diggins. Indietro gli italiani

Cinquina norvegese nella 10chilometri in tecnica classica con partenza individuale di Östersund che ha visto Harald Østberg Amundsen imporsi con il templi di 23’26″1 ed un margine di 8″1 su Simen Krüger e 14″3 su Didrik Tønseth con Iver Andersen e Jan Jenssen a completare la top5 di giornata. Il ventesimo tempo ha consentito a Davide Graz di risultare il miglior italiano di giornata con un ritardo di 1’15″7 da Amundsen mentre Paolo Ventura ha chiuso al 31imo posto (+1’26″6) con Elia Barp 37imo (+1’35″5), Federico Pellegrino 44imo (+1’49″3) seguito da Simone Daprà (45imo) e Francesco De Fabiani 54imo.

Netta affermazione nella gara femminile per la statunitense Jessie Diggins che si conferma leader della classifica generale di Coppa del Mondo: 27’05″6 il tempo della campionessa iridata in carica che ha rifilato 23″ alla norvegese Heidi Weng e 29″1 alla tedesca Victoria Carl. Sotto una nevica in via di intensificazione, giornata piuttosto difficile per Caterina Ganz e Francesca Franchi che hanno chiuso al trentesimo e trentunesimo posto, staccate rispettivamente di 2’10 e 2’13 da Diggins; quarantecinquesima piazza quindi per Anna Comarella.

La prossima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo è in calendario tra venerdì 15 e domenica 17 dicembre a Trondheim (Norvegia) dove sono in programma una sprint in tecnica libera, uno skiathlon ed una individuale in tecnica classica di 10km.