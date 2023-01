Sci di fondo, Les Rousses 2023: Ebba Andersson vince la 10km femminile, Franchi 17esima

Ebba Anderson vince la 10km femminile sulle piste di Les Rousses. In Francia, la svedese conquista il 32esimo podio e la terza vittoria in Coppa del Mondo chiudendo la sua gara con il tempo di 24:08.8, grazie al quale ha avuto la meglio sulla padrona di casa Delphine Claudel, seconda a +13.4 con una grande parte finale di gara, e sulla statunitense Jessica Diggins, che sale sull’ultimo gradino del podio con un ritardo di +20.5. Giù dal podio la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, che chiude a +24.4 dalla vetta. In casa Italia buona gara di Francesca Franchi, che chiude 17esima a +1:05.5, mentre Anna Comarella è 27esima con un ritardo di 1:44.0 e Cristina Pittin è 33esima a +2:14.5.