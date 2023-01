A 56 anni, Miura sbarca in Portogallo: il calciatore più anziano del mondo giocherà con l’Oliveirense

Nuova esperienza per Kazuyoshi Miura, che in questa seconda parte di stagione vestirà la maglia dell’Oliveirense, club che milita nella seconda serie portoghese. L’attaccante giapponese compirà 56 anni a febbraio ma non pensa minimamente al ritiro, perciò è sbarcato in Portogallo per le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. Per Miura, che si conferma il calciatore più anziano al mondo in attività, si tratterà della prima esperienza lontano dal Giappone dal 2005 (quando aveva giocato in Australia con il Sydney). Nelle ultime diciassette stagioni aveva infatti sempre giocato in patria con lo Yokohama FC, oltre a un prestito ai Suzuka Point Getters nel 2022.