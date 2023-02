Sci alpino, Brignone: “Finalmente l’oro. Sono commossa, ma non è la prima volta”

“Finalmente nel mio palmares ho anche una medaglia d’oro, sono contenta soprattutto per la concentrazione. Iniziare il Mondiale così è fantastico, è top”. Queste le parole di Federica Brignone dopo la vittoria della medaglia d’oro nella combinata femminile ai Mondiali di sci alpino 2023, disputatasi a Meribel. L’azzurra ha fatto sua la primissima gara della rassegna, ottenendo il primo oro nella manifestazione. “Non è la prima volta che mi commuovo, mi stava succedendo già l’anno scorso nel gigante delle Olimpiadi – ha aggiunto -. Sono troppo contenta, ho fatto vedere la slalomista che è in me. Ho cercato di fare il massimo, ho spinto fino in fondo perchè sono in fiducia ed è andata bene. Erano tre edizioni ai Mondiali che non ero al 100% o fisicamente o mentalmente, questa volta mi sono ricaricata per dare il 100%”.

“Avevo detto che un oro mondiale non avrebbe aggiunto nulla alla mia carriera? Sì, ma almeno non avrò più questa domanda da affrontare – ha poi detto Brignone -. Posso solo dire che sono davvero soddisfatta, al di là del titolo, delle mie performance e della capacità di rimanere concentrata in una giornata così difficile come propone la combinata, che ho sempre amato. E’ il top cominciare il Mondiale così, era da qualche edizione che non mi presentavo al 100%, mentre qui sapevo di stare bene mentalmente e a livello fisico e tecnico”.

“Ci ho provato, speravo in uno slalom migliore sinceramente, ma quando non ce l’hai nelle gambe è difficile, specialmente su un pendio non facile – le parole di Elena Curtoni – Mi sono comunque divertita e ho rotto il ghiaccio: testa ora ai prossimi giorni”.