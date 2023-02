Sci alpino: attacchi da attivisti per il clima, Mikaela Shiffrin sotto scorta ai Mondiali

Mikaela Shiffrin è stata messa sotto scorta durante i Mondiali 2023 di sci alpino, in corso tra Courchevel e Meribel. Secondo quanto riportato dall’agenzia austriaca “Apa”, la sciatrice statunitense è stata bersaglio di accuse da parte degli attivisti per il clima, e di conseguenza ha ricevuto una scorta durante la rassegna iridata in Francia. All’origine della polemica, però, ci sarebbe un malinteso: alla pluricampionessa a stelle e strisce era stato infatti offerto un elicottero per raggiungere la zona in cui si allena, proposta immediatamente rifiutata da Shiffrin, che ha inoltre firmato un appello della Fis per prendere tutte le iniziative contro il cambiamento climatico.