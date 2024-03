Scherma, Coppa del Mondo sciabola maschile Budapest 2024: Curatoli sconfitto in finale. Domani l’Italia cerca il pass per Parigi

Si chiude con un’ottima medaglia d’argento il percorso di Luca Curatoli nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Il 29enne schermidore napoletano si arrende in finale al padrone di casa Andras Szatmari con il punteggio di 15-10 al termine di una giornata più che positiva, iniziata con il successo per 15-13 su Lambert e proseguita con le vittorie su Srinualnad (15-7), Bazadze (15-12), Szabo (15-12) e Pakdaman in semifinale con un netto 15-5. Si era fermato ai quarti Luigi Samele, sconfitto al fotofinish da Yildirim per 15-14. Lo stesso turco nel turno precedente aveva eliminato negli ottavi Giovanni Repetti, sempre per 15-14. Fuori al secondo turno Enrico Berrè e Dario Cavaliere, mentre all’esordio era subito terminato il percorso di Michele Gallo e Pietro Torre.

Domani la giornata clou per l’Italia, che va a caccia del Pass Olimpico nella prova a squadre: in pedana vedremo il quintetto formato da da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. gli sciabolatori italiani salteranno di diritto il primo turno, debuttando negli ottavi di finale, con appello in pedana alle ore 13, contro la vincente del match Cina-India.