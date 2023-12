Scherma, Coppa del Mondo sciabola: altra medaglia per Pietro Torre, bronzo ad Orleans

di Antonio Sepe 23

Dopo la vittoria di Alice Volpi a Novi Sad, la scherma italiana può festeggiare una medaglia anche ad Orleans, in Francia, sede del Grand Prix di sciabola. Pietro Torre si è infatti classificato al terzo posto, bissando il bronzo ottenuto nella prima prova stagionale ad Algeri. Il classe 2003, reduce dalle qualificazioni, ha esordito con una netta vittoria per 15-3 ai danni del bulgaro Stoychev, per poi sconfiggere con il punteggio di 15-10 il polacco Hryciuk. Negli ottavi è quindi arrivato il successo ai danni del numero 4 del mondo, l’egiziano Elsissy, per 15-11, seguito dalla vittoria ai danni del connazionale Gigi Samele con lo score di 15-8. Purtroppo la sconfitta in semifinale contro il tedesco Szabo per 15-10 gli ha negato la possibilità di ambire ad una medaglia più prestigiosa. Il bronzo, peraltro il secondo di fila, è comunque più che positivo.

Niente medaglia, ma altra top 8 per Samele, capace di sconfiggere nell’ordine lo statunitense Smith per 15-12, il coreano Kim per 15-10 e il connazionale Luca Curatoli per 15-10 prima di cedere il passo a Torre. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Curatoli si è piazzato 12°, mentre Dario Cavaliere 15°. Così infine tutti gli altri: 19° Michele Gallo, 26° Mattia Rea, 44° Giovanni Repetti, 59° Enrico Berrè. Nella prova femminile, invece, la miglior azzurra è stata Rossella Gregorio, 12^. Top 16 anche per Chiara Mormile, 15^, mentre Claudia Rotili ha chiuso 27^. Più indietro le altre: 34^ Martina Criscio, 44^ Manuela Spica, 45^ Carlotta Fusetti, 55^ Eloisa Passaro, 60^ Rebecca Gargano, 63^ Michela Battiston.