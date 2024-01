Sampdoria, Pirlo sconfitto ancora: “Siamo pochi. Difficile commentare”

“La partita è difficile da commentare a causa degli episodi. Ci siamo complicati la vita da soli, con errori individuali di valutazione. Questi siamo, siamo pochi e non c’è la possibilità di cambiare. Non potevamo nemmeno mettere un difensore in più perché avevamo solo un ragazzo della primavera che veniva da un infortunio. Non è facile sistemare le cose con la coperta corta. La squadra ha fatto il massimo, non era facile. Andremo avanti così”. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo dopo la sconfitta in 10 uomini per 5-3 contro il Venezia al ‘Penzo’. “Lo spirito è stato ottimo, non rimproveriamo niente ai giocatori. Dobbiamo combattere per cercare di invertire la rotta”, ha aggiunto il tecnico blucerchiato ai microfoni dei canali del club. La Sampdoria non vince da tre partite ed è ferma a 23 punti in classifica. Nel prossimo turno i blucerchiati dovranno sfidare il Parma.