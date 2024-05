Sampdoria: arrestati sei ultras dopo l’aggressione ai tifosi genoani

La polizia di Genova ha arrestato sei ultras della Sampdoria. Quattro di loro sono accusati di essere gli autori dell’aggressione nei confronti di un gruppo di tifosi genoani in bar di Nervi. I quattro avrebbero aggredito un tifoso del Genoa e un collega, ferendoli con una prognosi tra i dieci e i quindici giorni. Uno dei quattro è accusato di aver partecipato anche agli scontri di ieri, avvenuti in via Tolemaide, che ha visto un gruppo di ultras scagliarsi contro il cordone di forze dell’ordine istituito per non far entrare in contatto le due tifoserie della città. Gli altri due ultras sono stati fermati dalla Digos con arresto differito per gli scontri di ieri. Gli uomini hanno tra i 30 e i 41 anni, alcuni già sottoposti a Daspo.