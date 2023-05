Running, Mogos Solomon e Gesara conquistano la 12^ Jesolo Half Marathon

La 12^ Honda Jesolo Moonlight Half Marathon incorona per la seconda volta l’eritreo Shumay Mogos Solomon, che si è imposto in 1h02’39”, precedendo di soli 9″ il keniano Isaac Too, secondo in 1h02’48”. Terzo posto, a sorpresa, per il 24enne italiano, di origini etiopi, Ademe Cuneo che ha chiuso in 1h03’20”, a soli 13″ dal suo personale. “E’ la mia prima mezza maratona di stagione e sono davvero felice di questo podio. Peccato solo non aver fatto il personale, ma è stata una gara tatticamente difficile da leggere e da interpretare”, ha raccontato il portacolori dell’Atletica Casone Noceto. Record della corsa, invece, in campo femminile per mano della keniana Morine Michira Gesare che ha corso in 1h10’52”. Alle sue spalle, staccata di una manciata di secondi, la ruandese Clementine Mukandanga, mentre terza, con un ritardo di oltre 3′, è arrivata la burundiana Cavaline Nahimana.