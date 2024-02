Roma: De Rossi abbraccia Ndicka, l’ivoriano torna a Trigoria

Archiviato il pareggio europeo contro il Feyenoord, per la squadra giallorossa è già tempo di pensare al campionato: domenica si parte per Frosinone dove alle ore 18 la Roma proverà a portare a casa i tre punti che consentirebbero di continuare la rincorsa la quarto posto. Per questo De Rossi, che va a caccia della quarta vittoria in cinque partite da quando siede sulla panchina giallorossa, ha convocato la squadra per la consueta seduta di scarico post partita. Il tecnico, inoltre, ha potuto abbracciare anche Evan Ndicka che, dopo aver vinto la Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, si è presentato al nuovo tecnico. Buone notizie per De Rossi che per la sfida ai ciociari avrà a disposizione un’altra pedina da poter schierare.