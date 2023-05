Roma-Bayer Leverkusen in chiaro: orario, canale, diretta tv e streaming Europa League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valevole per la semifinale d’andata di Europa League 2022/2023. Un Josè Mourinho sempre alle prese con tanti infortuni dovrà provare a inventarsi una formazione competitiva per questo primo atto di una semifinale importante per i giallorossi. Dopo il trionfo in Conference League di dodici mesi fa c’è la possibilità di tornare a giocarsi un’altra finale europea, e anche di valore più importante. Il Bayer ammirato in questa stagione resta avversario ostico ma assolutamente alla portata. La sfida è in programma giovedì 11 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. Diretta tv in chiaro su Tv 8.