Quando e a che ora si giocano le semifinali del Masters 1000 di Madrid? Ecco la programmazione

Il momento decisivo si avvicina. A Madrid, nel torneo Masters 1000 che precede gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, arriva il tempo delle semifinali del singolare maschile. Sulla terra rossa madrilena i migliori quattro giocatori del torneo si sfidano in due semifinali appassionanti. Nonostante il ritiro di Jannik Sinner per il problema all’anca, nonostante la sconfitta di Carlos Alcaraz per mano di Andrej Rublev e nonostante la sconfitta di Rafael Nadal – all’ultima partecipazione a Madrid – per mano di Lehecka, lo spettacolo è sicuramente assicurato.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE SEMIFINALI

Le due semifinali del singolare maschile si disputeranno venerdì 3 maggio. La prima è programmata non prima delle ore 16 italiane mentre la seconda si disputerà alle ore 20: dunque un pomeriggio-serata all’insegna del grande tennis. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta ed in esclusiva sui canali Sky. Mentre su Sportface.it potrete comunque seguire le dirette scritte, le cronache, le parole dei protagonisti e tutti gli approfondimenti del caso per non perdervi davvero nulla di queste due semifinali.