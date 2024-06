Qualificazioni Wimbledon 2024, 3 vittorie e 6 sconfitte per l’Italtennis al primo turno

Sui campi di Roehampton sono iniziate le qualificazioni dell’edizione 2024 di Wimbledon e il bilancio dopo la prima giornata non sorride all’Italia. Su nove azzurri impegnati, soltanto in tre hanno superato il round d’esorido. Mattia Bellucci, già protagonista poche settimane fa sui campi in rosso del Roland Garros, è il protagonista di giornata con il suo successo per 5-7 7-5 7-6(12) sul croato numero 31 del seeding Duje Ajdukovic. Il tennista lombardo, poco cinico sulle palle break (2/18 convertite), è stato bravo ad annullare due match point con coraggio nel corso del tie-break finale. In contemporanea è arrivato anche il successo di Matteo Gigante, che ha sconfitto per 6-4 7-6(6) il francese Kyrian Jacquet, annullando un set point nel corso della seconda frazione. Vince al tie-break decisivo del terzo set anche Stefano Napolitano, che si è imposto in rimonta per 1-6 6-2 7-6(8) contro l’ungherese Zsombor Piros, il quale non è riuscito a sfruttare per due volte un break di vantaggio nel terzo parziale. Piros ha anche servito per il match sul 5-4, senza però riuscire arrivare al match point.

Passando alle (tante) note negative di giornata, il primo a salutare la compagnia è stato Francesco Maestrelli, sconfitto con il punteggio di 6-2 6-7(5) 6-2 dal moldavo Radu Albot. Eliminazione veloce per Andrea Pellegrino, arresosi per 6-3 6-3 al kazako Skatov, così come per Andrea Vavassori, giunto all’ultimo momento dopo il trionfo in doppio ad Halle di ieri. Il piemontese ha raccolto soltanto quattro games al cospetto del sudafricano Lloyd Harris, testa di serie numero 5 del tabellone. Sconfitto in rimonta Francesco Passaro dall’estone Mark Lajal, uno degli ultimi ammessi direttamente a queste qualificazioni: 5-7 6-3 6-3 lo score finale. Franco Agamenone non è riuscito a imporsi come i connazionali Bellucci e Napolitano al tie-break del terzo set, finendo ko contro il finaldnese Virtanen con lo score di 6-7(6) 6-2 7-6(6). Cede al fotofinish anche Stefano Travaglia, che si arrende per 7-5 al terzo contro il tennista di casa Loffhagen.