Qualificazioni Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 23 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle qualificazioni del torneo del Grande Slam del Roland Garros 2023 della giornata di martedì 23 maggio. Sono ben dieci i nostri rappresentanti che devono ancora esordire sui campi di Parigi e che lo faranno nella seconda giornata di partite. Otto sono protagonisti nel tabellone maschile, mentre Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio sono le uniche donne della nostra pattuglia che proveranno a conquistare un posto nel main draw.

COURT 6

Ore 10:00 – Erhard vs Cobolli

a seguire – Paquet vs Vicens Mas

a seguire – Hardt vs Debru

a seguire – (5) Dolehide vs Carle

a seguire – Skatov vs Diallo

COURT 2

Ore 10:00 – (2) Stefanini vs Chwalinska

a seguire – Hsu vs Moreno de Alboran

a seguire – Laaksonen vs Olivieri

a seguire – Marcinko vs Sebov

a seguire – Barrios Vera vs (31) Kovalik

COURT 3

Ore 10:00 – Papamichail vs (30) Uchijima

a seguire – Collignon vs (18) Vukic

a seguire – Scott vs (28) Dart

a seguire – (5) Duckworth vs Bonadio

a seguire – (13) Andreevs vs Benoit

COURT 4

Ore 10:00 – E.Ymer vs (17) Passaro

a seguire – (7) Jang vs Jani

a seguire – (6) Kotov vs Geerts

a seguire – Krueger vs Miyazaki

a seguire – Semenistaja vs Gadecki

COURT 5

Ore 10:00 – (6) Siegemund vs Bejlek

a seguire – Bolt vs Krutykh

a seguire – Bandecchi vs (20) Juvan

a seguire – Brancaccio vs (24) Boulter

COURT 8

Ore 10:00 – (2) Hanfmann vs Bellucci

a seguire – (7) Watanuki vs Pellegrino

a seguire – Nava vs Kuzmanov

a seguire – Swan vs (17) Tauson

a seguire – Watson vs (27) Danilovic

COURT 11

Ore 10:00 – Kawa vs Zhao

a seguire – Agamenone vs (24) Diaz Acosta

a seguire – (4) Zidansek vs Abduraimova

a seguire – Berankis vs (30) Brancaccio

COURT 12

Ore 10:00: Raina vs Dartron

a seguire – Maestrelli vs Andreev

a seguire – Tubello vs Barthel

a seguire – (13) Piros vs Koepfer

a seguire – Konjuh vs Wickmayer