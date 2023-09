Qualificazioni Euro2024, il ct dell’Ucraina Rebrov: “Giochiamo per il nostro popolo”

Il commissario tecnico della Nazionale dell’Ucraina, Serhij Rebrov, ha parlato alla vigilia del match contro l’Italia, valido per le qualificazioni a Euro2024. Ecco le sue parole: “Matviyenko ha recuperato? Abbiamo alcuni problemi, ma oggi tutti si sono allenati decideremo chi schierare dopo l’allenamento. La squadra sta recuperando, abbiamo avuto solo due giorni per rimetterci in forma”.

E ancora: “Yarmolenko si sta allenando, negli ultimi tre-quattro giorni ha lavorato con il gruppo. L’Italia ha pareggiato in Macedonia, ma c’era un campo in pessime condizioni ed ha comunque cercato di vincere: sono sicuro che domani ci sarà la stessa intensità. Noi viviamo grazie alle nostre forze armate d’Ucraina e viviamo anche per loro, i nostri calciatori sanno perché stiamo giocando e lo spirito avuto contro l’Inghilterra è figlio di quell’atteggiamento lì”.