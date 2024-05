Pugilato, Scardina: “Senza Dio sarei morto. Un desiderio? Tornare a camminare e muovermi come prima”

Un lungo percorso, ma step by step Daniele Scardina non molla dopo i 10 mesi in ospedale a seguito di un malore in allenamento e il successivo intervento d’urgenza: “Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando. È stato molto bello ed emozionante tornare a casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia”, ha dichiarato in un’intervista esclusiva a SportMediaset. “Mi sveglio la mattina, faccio colazione e mi alleno facendo fisioterapia. Poi riposo, pranzo, poi mi alleno di nuovo”. Su un suo desiderio, King Toretto dichiara: “Vorrei tornare a camminare e muovermi come prima e regalare un viaggio alla mia famiglia. Mi piacerebbe andare a Formentera. Ringrazio tutti per essermi stati vicini, vi amo con tutto il cuore. Sto tornando”.