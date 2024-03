Premier League 2023/2024, l’Arsenal risponde a Liverpool e City: rifila 6 gol in trasferta allo Sheffield United

Prosegue a ritmi forsennati la corsa alla vetta della Premier League 2023/2024. L’Arsenal risponde alla grande alle vittorie di Manchester City e Liverpool, dominando in trasferta lo Sheffield United con il punteggio di 0-6 e conquistando quella che è la settima affermazione consecutiva. Neanche il tempo di organizzarsi in campo, che i Gunners sono subito pericolosi. Dopo due minuti Saka colpisce la traversa, poi passano pochi secondi e la conclusione di Martinelli viene respinta sulla linea di porta da Grbic. Ma il gol è nell’aria e arriva già al 5° minuto di gioco: sovrapposizione di Rice sulla sinistra e palla al centro che Odegaard deve solo spingere in porta. C’è solo una squadra in campo e purtroppo per i tifosi locali, non è quella di casa. al 13° Saka se ne va sulla destra, mette un’altra palla in area e Bogle trova l’autorete da pochi passi. Dopo neanche 120″ Kiwior regala al sinistro di Martinelli la palla del 3-0. Al 25° invece il brasiliano si trasforma in assistman e Havertz dal limite dell’area mette quattro gol di distanza tra le due formazioni. Ancora Saka sul finire della frazione serve Rice ed è 5-0 all’intervallo. Le azioni dei Gunners si assomigliano un po’ tutte in questa partita e al 58′ Havertz con un passaggio all’indietro libera il sinistro di Ben White per il sesto e ultimo gol di serata, dato che lo score non cambia più fino al triplice fischio finale.