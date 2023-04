Pre-Qualificazioni Internazionali d’Italia 2023: calendario, programma, orari, copertura tv e streaming

Il calendario, le date, gli orari e la copertura tv delle Pre-Qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2023, in programma a Roma dal 2 al 5 maggio. Tutto pronto per il torneo di scena al Foro Italico che assegna wild card per il Masters 1000 di Roma. Al via tanti giovani azzurri ma anche giocatori più esperti, tutti a caccia dei tanto ambiti passi per il tabellone principale. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo delle Pre-Qualificazioni, garantendo ai propri lettori una diretta testuale, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA PRE-QUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023

Martedì 2 maggio – Primo turno, LIVE dalle ore 10.00

Mercoledì 3 maggio – Ottavi di finale, LIVE dalle ore 10.00

Giovedì 4 maggio – Quarti di finale, LIVE dalle ore 10.00

Venerdì 5 maggio – Semifinali e tabellone perdenti quarti di finale, LIVE dalle ore 10.00