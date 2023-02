Porto: vittoria di misura sul Rio Ave, adesso testa all’Inter per la gara di Champions

Vince di misura il Porto, in casa, constro il Rio Ave nell’anticipo della ventunesima giornata di Liga Portugal 2022/2023. Il match è deciso dalla rete di Antonio Martinez, al minuto 44′, su assist di Wendell. 1-0 il risultato finale. Porto sempre secondo, a -2 dal Benfica che però ha una gara in meno. Rio Ave invece dodicesimo. Adesso testa al match di mercoledì sera, in Champions League, a San Siro, contro l’Inter.