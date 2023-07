Pordenone: la Figc delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati

Con una nota ufficiale, la Figc ha deliberato “lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della Società PORDENONE CALCIO S.r.l, dopo aver preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di Serie C 2023/2024” della stessa società. Il club neroverde si sta attrezzando per evitare il fallimento e ripartire dall’Eccellenza, dopo 9 lunghi e soddisfacenti anni di professionismo, di cui tre in Serie B.