Playoff Serie C 2023/2024, primo turno Nazionale: i risultati dell’andata

In Serie C i playoff 2023/2024 entrano nel vivo con il primo turno della fase nazionale e i primi cinque incontri che si sono disputati questa sera, martedì 14 maggio. Al Renato Curi di Perugia è la Carrarese a imporsi in trasferta per 2 reti a 0. Pronti, via e i padroni di casa sono subito sotto: Vulikic rinvia male e Zanon da fuori area trova uno straordinario destro all’incrocio dei pali. Dopo la rete dello svantaggio, in campo c’è solo la squadra mister Fornisano, che però non è fortunata in un paio di occasioni (anche un palo) con Iannoni. Nella ripresa la compagine ospite replica quanto fatto nel primo tempo, trovando il gol dopo pochi giri d’orologio. Questa volta è Di Gennario a firmare il raddoppio. Il Perugia prova a reagire e in un paio di occasioni va anche vicino a riaprire la partita, ma si va alla gara di ritorno con la Carrarese che ha ipotecato il passaggio del turno.

Anche al Moccagatta di Alessandria arriva un colpaccio in trasferta, con la Casertana che vince nel recupero contro la Juventus U23. Primo tempo davvero avaro di emozioni, eccezion fatta per una splendida azione all’8° minuto di Nonge, che scatena il panico nella retroguardia avversaria e serve Comenencia, il cui tiro viene però ribattuto. La Casertana torna in campo con un altro piglio e va vicino a sbloccare il risultato prima con Montalto e poi con Casoli. Il coraggio viene premiato nei minuti di recupero, quando Curcio infila Daffara con un destro dall’interno dell’area. Anche un po’ fortuna per i campani, che pochi istanti dopo subiscono la traversa di Muharemovic prima del triplice fischio dell’arbitro.

Termina con un 1-1 la sfida al Nereo Rocco tra Triestina e Benevento. A segno per gli alabardati al 25′ Redan a cui ha risposto Lanini nel secondo tempo con una prodezza balistica. Da segnalare il bruttissimo infortunio del portiere della Triestina Agostino: al suo posto è entrato Matosevic che ha tenuto a galla i friulani in più occasioni. Espulso Pinato nel finale per una spinta all’arbitro, salterà il ritorno al Vigorito. Il Benevento di Auteri adesso avrà due risultati utili su tre per archiviare la qualificazione al prossimo turno.

Finisce 0-1 a Caravaggio, il Catania sotto il diluvio batte l’Atalanta U23 e si mette in un’ottima posizione di vantaggio in vista del ritorno al Massimino, dove serviranno almeno due reti alla u23 per qualificarsi. Decisiva la rete all’84 del difensore Bouah, in una partita dove l’Atalanta nel secondo tempo ha sprecato più volte le palle per l’eventuale vantaggio.

Vittoria esterna anche del Vicenza che espugna lo Iacovone per 1-0, decide un colpo di testa di Ferrari al decimo minuto di gioco. I ragazzi di Stefano Vecchi hanno avuto anche tre palle gol importanti per trovare la rete dello 0-2, ma Greco si è fatto ipnotizzare due volte da un prodigioso Vannucchi. Anche i ragazzi di Capuano ci hanno provato e nel finale Confenti si è superato con un intervento mostruoso su De Marchi.