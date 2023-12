Pattinaggio figura, 15 azzurri a Kaunas per i Campionati Europei: l’Italia sarà la Nazione più presente

Saranno ben quindici gli atleti italiani al via dei Campionati europei di pattinaggio di figura, in programma dall’8 al 14 gennaio a Kaunas, in Lituania. Quello azzurro sarà il contingente più numeroso, davanti alla Francia con 14, e proverà ad incrementare il proprio bottino di medaglie. Dalla prima edizione a oggi, l’Italia ne ha conquistate 40, di cui 11 d’oro, e sul ghiaccio della ‘Zalgiris Arena’ punta a vincerne altre.

Occhi puntati soprattutto sul vicecampione europeo in carica Matteo Rizzo, Nikolaj Memola e Gabriele Frangipani. Al femminile, invece, insieme a Lara Naki Gutmann debutterà Sarina Joos. Per quanto riguarda le coppie d’artistico, ai nastri di partenza ci saranno Sara Conti – Niccolò Macii, reduci dal titolo conquistato lo scorso gennaio a Espoo, Lucrezia Beccari – Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi – Filippo Ambrosini. Infine, nella danza l’Italia potrà affidarsi a Charlene Guignard – Marco Fabbri, che sperano di confermarsi sul gradino più alto del podio continentale, e Victoria Manni – Carlo Roethlisberger.