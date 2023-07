Nuoto di fondo, Mondiali Fukuoka 2023: nella notte italiana si parte con la 10 km femminile

A Fukuoka sono partiti i Mondiali 2023 delle discipline acquatiche e subito protagoniste in questi primi giorni saranno le gare del nuoto di fondo. Sabato alle 08.00 locali (sarà l’01.00 della notte in Italia) si comincia con la 10 km femminile che vedrà protagoniste Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi. Si gareggia nello specchio d’acqua denominato Seaside Momochi Beach Park , di fronte alla celebre Fukuoka Tower in una gara fondamentale anche in chiave olimpica, dato che chi finirà sul podio otterrà il pass per Parigi 2024.

Sessantaquattro atlete al via in rappresentanza di cinquantasei nazioni, con le protagoniste più attese che saranno la brasiliana pluricampionessa olimpica e mondiale Ana Marcela Cunha, l’olandese olimpionica e iridata in carica Sharon Van Rouwendaal e la tedesca campionessa d’Europa e vice campionessa mondiale Leonie Beck. Partono più dalle retrovie le due azzurre, con Ginevra Taddeucci che è comunque reduce dalla seconda posizione nella World Cup di Golfo Aranci, e Giulia Gabbrielleschi che proverà a migliorarsi nella distanza doppia dopo il bel bronzo della 5 km lo scorso anno a Budapest.

“Il campo gara dopo i primi rilevamenti risulta simile a quello olimpico di Tokyo con acqua calda, intorno a 26 gradi, e mare abbastanza calmo e con poca onda – spiega il coordinatore tecnico Stefano Rabaudo -. I ragazzi sono tutti carichi; abbiamo svolto un buon avvicinamento recuperando tutti e la condizione generale è buona. Ora bisogna solo entrare in acqua e mettere a frutto il lavoro svolto”.

“Al maschile abbiamo due dei cinque nuotatori più forti del circuito, ma gli altri tre sono fortissimi – prosegue Rabaudo -. Abbiamo la fortuna che la Francia ha escluso Marc Antoine Olivier, uno dei favoriti, per motivi disciplinari. Anche al femminile possiamo dire la nostra; certo, il massimo sarebbe portare a casa quattro qualificazioni olimpiche che vorrebbe dire quattro medaglie. Un peccato che non si disputerà la 25 km che avrebbe avuto tra i protagonisti il nostro Dario Verani campione in carica e Barbara Pozzobon, quarta un anno fa. Poi ci sarà la staffetta, dove puntiamo a confermare i podi delle ultime due edizioni”.