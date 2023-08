Nuoto, Campionati estivi Roma 2023: Ceccon e Zazzeri chiudono stagione in batteria

Ultime fatiche stagionali per Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri. I due alfieri azzurri, reduci dai Mondiali di Fukuoka, sono tornati in acqua per l’ultima sessione di batterie ai Campionati estivi in corso allo Stadio del Nuoto a Roma. L’oro iridato dei 50 farfalla ha fatto registrare il primo crono in 48″16, mentre Zazzeri, argento nella 4×100 stile libero, ha nuotato in 49″90. I due azzurri hanno però deciso di rinunciare alla finale del pomeriggio, facendo così calare il sipario sulla loro stagione.